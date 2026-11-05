Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) präsentierte Quartalsergebnisse

Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,98 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,92 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at