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03.08.2026 06:31:29
Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,72 Prozent auf 4,32 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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