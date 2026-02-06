|
Yapi ve Kredi Bankasi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yapi ve Kredi Bankasi lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,790 TRY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 205,70 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yapi ve Kredi Bankasi 163,56 Milliarden TRY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,57 TRY. Im letzten Jahr hatte Yapi ve Kredi Bankasi einen Gewinn von 3,44 TRY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 755,53 Milliarden TRY gegenüber 579,56 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.
