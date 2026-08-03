Yapi ve Kredi Bankasi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yapi ve Kredi Bankasi äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yapi ve Kredi Bankasi ein EPS von 1,34 TRY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yapi ve Kredi Bankasi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,80 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 177,88 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at