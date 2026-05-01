Yapi ve Kredi Bankasi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yapi ve Kredi Bankasi präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,40 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 218,63 Milliarden TRY gegenüber 171,46 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at