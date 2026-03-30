YAPP Automotive Systems A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

YAPP Automotive Systems A präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,22 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YAPP Automotive Systems A 0,250 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,52 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,03 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,980 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat YAPP Automotive Systems A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,12 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,07 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at