Yappli,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yappli,Inc Registered hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Yappli,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,09 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,62 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at