Yappli,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yappli,Inc Registered hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yappli,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at