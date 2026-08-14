Yappli,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yappli,Inc Registered hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,07 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Yappli,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at