Yara International ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yara International ASA hat am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,42 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Yara International ASA 12,62 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent auf 42,35 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,47 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD sowie einem Umsatz von 4,44 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at