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27.04.2026 06:31:29
Yara International ASA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Yara International ASA hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,45 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Yara International ASA 12,73 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,10 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 40,13 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,16 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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