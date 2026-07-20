Yara International ASA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yara International ASA präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,25 Milliarden USD gegenüber 3,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD sowie einen Umsatz von 4,85 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at