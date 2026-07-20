Yara International ASA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yara International ASA präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,10 NOK, nach 16,69 NOK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,01 Prozent auf 40,22 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Yara International ASA 40,63 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,85 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at