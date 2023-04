Yara und VNG kooperieren am Ammoniak-Standort Rostock

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der norwegische Chemikalien-, Dünger- und Industriegaskonzern Yara (Yara International ASA) und der Leipziger Gasimporteur VNG wollen in Rostock beim Auf- und Ausbau einer Infrastruktur für klimafreundlichen Ammoniak beziehungsweise Wasserstoff kooperieren. Beide Unternehmen wollen dazu am Montag (14.00 Uhr) im Rahmen eines Festaktes am Yara-Standort in Poppendorf bei Rostock eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen.

Yara Clean Ammonia (YCA) und VNG wollen bei der Lieferung, Lagerung und Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff zusammenarbeiten. Yara International ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Ammoniakhandel und betreibt in Rostock das größte Ammoniaktanklager Deutschlands. VNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit über 20 Gesellschaften und rund 1600 Mitarbeitern./hr/DP/he