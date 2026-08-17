Yash Chemex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yash Chemex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,92 Prozent auf 171,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 301,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at