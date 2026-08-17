|
17.08.2026 06:31:29
Yash Chemex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yash Chemex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,92 Prozent auf 171,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 301,1 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas tiefer -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweiter seines Rekordhochs -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX gibt im Montagshandel leicht nach. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Verluste zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.