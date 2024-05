Yash Chemex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yash Chemex hat am 22.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,560 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 249,7 Millionen INR, gegenüber 389,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,92 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,890 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Yash Chemex ein Ergebnis je Aktie von 2,73 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 949,09 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 853,31 Millionen INR in den Büchern standen.

