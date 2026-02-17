|
Yash Chemex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Yash Chemex hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 343,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 273,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
