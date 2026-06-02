|
02.06.2026 06:31:29
Yash Chemex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yash Chemex äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Yash Chemex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 409,7 Millionen INR gegenüber 299,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,44 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 952,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.