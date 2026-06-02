02.06.2026 06:31:29

Yash Chemex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yash Chemex äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Yash Chemex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 409,7 Millionen INR gegenüber 299,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,44 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 952,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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