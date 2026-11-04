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04.11.2026 06:31:28
Yash Chemex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Yash Chemex hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 394,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 386,5 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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