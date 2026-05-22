Yash Management Satellite: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yash Management Satellite äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Yash Management Satellite hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,440 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Yash Management Satellite im vergangenen Quartal 117,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 169,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yash Management Satellite 43,6 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Yash Management Satellite im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 282,53 Millionen INR im Vergleich zu 290,99 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at