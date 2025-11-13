Yash Management Satellite präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yash Management Satellite hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,44 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yash Management Satellite -1,060 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Yash Management Satellite mit einem Umsatz von insgesamt 37,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 52,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at