Yash Management Satellite präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yash Management Satellite hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yash Management Satellite ein EPS von -0,440 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,44 Prozent auf 115,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at