Yash Management Satellite stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yash Management Satellite lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 59,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at