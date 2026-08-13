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13.08.2026 06:31:29
Yash Management Satellite veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yash Management Satellite präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 INR. Im Vorjahresviertel hatte Yash Management Satellite 0,350 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 105,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yash Management Satellite 48,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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