Yash Papers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yash Papers hat am 08.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,47 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,29 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,30 Prozent auf 763,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Yash Papers 1,11 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at