Yash Papers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yash Papers hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,90 Prozent zurück. Hier wurden 965,8 Millionen INR gegenüber 1,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at