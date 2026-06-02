Yash Papers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yash Papers präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 INR gegenüber 3,00 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Yash Papers mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 921,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,18 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,04 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 8,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,56 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 12,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at