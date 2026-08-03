Yashima Denki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yashima Denki stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 42,84 JPY. Im letzten Jahr hatte Yashima Denki einen Gewinn von 22,62 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at