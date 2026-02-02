Yashima Denki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yashima Denki hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,00 JPY gegenüber 31,57 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 16,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at