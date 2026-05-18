Yashima Denki stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yashima Denki präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 130,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yashima Denki noch ein Gewinn pro Aktie von 133,45 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 29,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 241,62 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Yashima Denki 188,74 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 74,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Yashima Denki 66,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at