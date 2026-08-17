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17.08.2026 06:31:29
Yashima hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yashima hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 40,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yashima 40,39 JPY je Aktie verdient.
Yashima hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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