Yashima: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yashima hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 20,00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -133,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent auf 8,61 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 174,94 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -177,730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Yashima im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,86 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 29,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at