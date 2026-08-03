Yasho Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yasho Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 29,90 INR. Im letzten Jahr hatte Yasho Industries einen Gewinn von 3,02 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Yasho Industries im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yasho Industries 1,99 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at