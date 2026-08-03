|
03.08.2026 06:31:29
Yasho Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yasho Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 29,90 INR. Im letzten Jahr hatte Yasho Industries einen Gewinn von 3,02 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Yasho Industries im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yasho Industries 1,99 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!