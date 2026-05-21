Yasho Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yasho Industries hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte Yasho Industries 4,38 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yasho Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,46 Milliarden INR im Vergleich zu 1,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 20,95 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,32 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,30 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,64 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at