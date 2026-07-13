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13.07.2026 06:31:29
Yaskawa Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Yaskawa Electric stellte am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 21,00 JPY. Im letzten Jahr hatte Yaskawa Electric einen Gewinn von 26,81 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 138,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 125,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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