Yaskawa Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yaskawa Electric hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 146,90 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 135,88 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 218,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yaskawa Electric im vergangenen Geschäftsjahr 542,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yaskawa Electric 537,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at