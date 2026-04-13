YASKAWA Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YASKAWA Electric hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YASKAWA Electric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 942,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 935,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,81 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,62 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at