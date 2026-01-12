Yaskawa Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yaskawa Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 28,13 JPY gegenüber 105,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Yaskawa Electric mit einem Umsatz von insgesamt 135,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at