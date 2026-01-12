|
12.01.2026 06:31:29
YASKAWA Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
YASKAWA Electric hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 893,0 Millionen USD – ein Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YASKAWA Electric 887,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!