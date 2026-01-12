YASKAWA Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YASKAWA Electric hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 893,0 Millionen USD – ein Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YASKAWA Electric 887,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at