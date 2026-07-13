13.07.2026 06:31:29

YASKAWA Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YASKAWA Electric präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YASKAWA Electric ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat YASKAWA Electric im vergangenen Quartal 876,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YASKAWA Electric 860,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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