YASKAWA Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YASKAWA Electric lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 919,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 912,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at