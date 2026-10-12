Yaskawa Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yaskawa Electric präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 52,21 JPY gegenüber 43,55 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,97 Prozent auf 146,62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at