|
24.12.2025 06:31:28
YASKAWA INFORMATION SYSTEMS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
YASKAWA INFORMATION SYSTEMS hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent auf 5,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!