YASKAWA INFORMATION SYSTEMS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YASKAWA INFORMATION SYSTEMS hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent auf 5,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at