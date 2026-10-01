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01.10.2026 06:31:29
YASKAWA INFORMATION SYSTEMS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
YASKAWA INFORMATION SYSTEMS gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 10,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YASKAWA INFORMATION SYSTEMS 12,47 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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