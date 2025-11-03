Yasuhara Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yasuhara Chemical hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 37,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Yasuhara Chemical einen Gewinn von 12,16 JPY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 3,61 Milliarden JPY, gegenüber 3,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at