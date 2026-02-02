Yasuhara Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yasuhara Chemical hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 49,33 JPY gegenüber 60,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Milliarden JPY – ein Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yasuhara Chemical 3,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at