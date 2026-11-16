Yasunaga: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yasunaga hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,14 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,29 Prozent auf 9,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at