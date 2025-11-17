Yasunaga stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yasunaga präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yasunaga 8,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at