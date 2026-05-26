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26.05.2026 06:31:29
Yatharth Hospital Trauma Care Services legte Quartalsergebnis vor
Yatharth Hospital Trauma Care Services lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,93 INR. Im Vorjahresviertel hatte Yatharth Hospital Trauma Care Services 4,37 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 3,42 Milliarden INR gegenüber 2,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Yatharth Hospital Trauma Care Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 18,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14,72 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Yatharth Hospital Trauma Care Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 37,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,07 Milliarden INR im Vergleich zu 8,80 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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