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04.11.2026 06:31:28
Yatharth Hospital Trauma Care Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yatharth Hospital Trauma Care Services hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yatharth Hospital Trauma Care Services 2,79 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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